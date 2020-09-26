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«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

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Московский «Спартак» одержал победу в матче 9-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» против «Тамбова» со счетом 2:0.

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Игра состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске 26 сентября. Победу красно-белым принес дубль бразильца Айртона на 75-й и 84-й минутах.

Таким образом, по итогам девяти матчей «Спартак» делит первое место в чемпионате России с действующим чемпионом России петербургским «Зенитом», набрав 20 очков.

Тамбов с семью очками после девяти игр занимает 13-е место в турнирной таблице.

Накануне «Ротор» получил разрешение провести матч 9-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» с казанским «Рубином». Такое решение в оперштабе лиги приняли после того, как волгоградский клуб предоставил разрешение на проведение игры от регионального Роспотребнадзора.

Игра запланирована на 27 сентября и должна состояться на стадионе «Волгоград Арена».

21 сентября стало известно, что матч между «Ротором» и ставропольским «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России по футболу не состоится из-за выявления случаев заболевания COVID-19 в волгоградской команде. Игра была запланирована на 23 сентября в Ставрополе.

Ранее в сентябре по той же причине было объявлено об отмене матчей «Ротора» против «Краснодара» и «Ростова».

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