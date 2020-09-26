За рулем протаранившей маршрутку Ferrari оказался гендиректор Zaycev.net

Владельцем автомобиля Ferrari, ставшего участником ДТП на северо-западе Москве, оказался генеральный директор музыкального сервиса Zaycev.net Евгений Трухин. Об этом 26 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что, судя по фотографиям из Сети, мужчина увлекается гонками. В соцсетях указывается, что он участвовал в чемпионате России по дрэг-рейсингу.

Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра «Щука» на Щукинской улице. Ferrari врезался в маршрутку.

Видео аварии ранее в субботу опубликовал столичный дептранс. По данным РЕН ТВ, водитель суперкара не справился с управлением и его авто вынесло в маршрутное такси. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадал как минимум один человек.

Пострадавшим является пассажир маршрутки, уточняет, в свою очередь, ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что у пострадавшего сломан палец.

В результате происшествия пострадали две женщины. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.