Прямой эфир

В Москве Ferrari протаранил стоящую на остановке маршрутку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль Ferrari протаранил маршрутку, стоящую на остановке возле ТРЦ «Щука» на северо-западе Москвы. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Видео аварии опубликовал в Сети столичный дептранс.

По данным телеканала, водитель суперкара не справился с управлением и его авто вынесло в маршрутное такси. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек.

Пострадавшим является пассажир маршрутки, уточняет, в свою очередь, ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что у мужчины сломан палец.

В настоящий момент на месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в городе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Водитель одной из машин госпитализирован с открытым переломом левого колена. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020