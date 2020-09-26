В Москве Ferrari протаранил стоящую на остановке маршрутку

Автомобиль Ferrari протаранил маршрутку, стоящую на остановке возле ТРЦ «Щука» на северо-западе Москвы. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Видео аварии опубликовал в Сети столичный дептранс.

По данным телеканала, водитель суперкара не справился с управлением и его авто вынесло в маршрутное такси. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек.

Пострадавшим является пассажир маршрутки, уточняет, в свою очередь, ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что у мужчины сломан палец.

В настоящий момент на месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в городе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Водитель одной из машин госпитализирован с открытым переломом левого колена. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.