В Новосибирске произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло в Новосибирске, водитель одной из машин госпитализирован. Об этом сообщили в субботу, 26 сентября, в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По данным ведомства, шесть автомобилей столкнулись в правобережной части Новосибирска в Октябрьском районе города. ДТП произошло в 9:00 (5:00 мск) около дома 54 по улице Большевистская.

Пострадал водитель автомобиля Toyota Carina (мужчина 1991 года рождения), с открытым переломом левого колена он доставлен в больницу. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

Накануне ДТП с участием грузовика и автомобиля «Лада Гранта» произошло в Нижнекамске в Татарстане. Погибли женщина и ребенок, находившиеся на заднем сиденье легковушки.