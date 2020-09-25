Мать с ребенком погибли в ДТП в Нижнекамске

Смертельное ДТП с участием грузовика и автомобиля «Лада Гранта» произошло в Нижнекамске в Татарстане. Погибли женщина и ребенок, находившиеся на заднем сиденье легковушки. Водитель госпитализирован. Водитель грузовика получил незначительные травмы.

Как сообщил Inkazan.ru старший прокурор республики Руслан Галиев, авария произошла на участке дороги «промзона». При столкновении легкового автомобиля и фуры удар пришелся на заднюю пассажирскую сторону «Лада Гранта». От удара ее выбросило на рельсы.

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. На место происшествия направляется прокурор Нижнекамска.

24 сентября сообщалось о крупной аварии с участием двух междугородних автобусов в Волгоградской области. Трое пассажиров получили серьезные травмы.