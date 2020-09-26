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Напавший на людей в Париже заявил о мести за карикатуры в «Шарли Эбдо»

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Задержанный за нападение на людей неподалеку от здания, где раньше находилась редакция «Шарли Эбдо», мотивировал свои действия повторной публикацией в журнале карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом 26 сентября сообщил телеканал BFM.TV со ссылкой на собственный источник.

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Преступником является Али Х. — 18-летний выходец из Пакистана, который 25 сентября, используя холодное оружие, ранил двух сотрудников информационного агентства Premieres Lignes. Он сознался в содеянном и признал «политическую подоплеку своего акта». Али Х. мотивировал свои действия повторной публикацией в «Шарли Эбдо», однако ничего не знал о том, что редакция переехала, и считал, что напал именно на сотрудников журнала.

Как сообщает телеканал France 24 со ссылкой на МВД, Али Х. прибыл в страну три года назад и не проявлял признаков исламского радикализма. Обыск его места жительства также не выявил его принадлежности к какой-либо религиозной организации.

В свою очередь, газета Le Figaro приводит слова министра внутренних дел Жеральда Дарманена, который утверждает, что Али Х. приехал в страну «как одинокий несовершеннолетний», за счет чего он получал пособие на проживание.

Ранее, 1 сентября, стало известно, что французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» повторил публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали теракт в 2015 году.

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