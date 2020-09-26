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Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом

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Один из двух выживших при крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области скончался, об этом сообщила служба по ЧС Украины 26 сентября.

«По состоянию на 10:50 (совпадает с мск — Ред.) человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий крушения от ГСЧС привлечено 62 человек и 10 единиц техники.

В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. Полиция начала проверку по факту происшествия.

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