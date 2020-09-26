Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Канада выдвинула бывшего министра финансов Морно на пост генсека ОЭСР
Мир
Южная Корея попросила КНДР расследовать гибель чиновника из Сеула
Мир
Проблемы с электричеством затронули Каракас и 17 штатов Венесуэлы
Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки опасного явления
Спорт
«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ
Сюжет:

В Москве за сутки выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 8 июня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За сутки в Москве выявили 1 792 зараженных коронавирусной инфекцией, это максимальное число с 8 июня. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Последим до понедельника: началась ли в России вторая волна COVID-19
Всплеск заболеваемости заставляет крупные компании массово возвращать сотрудников на удаленку

Таким образом суточный прирост зараженных в Москве составил 0,6%. При этом за 24 часа из больниц выписали 1 123 человека, 17 пациентов умерли.

Растет и число госпитализаций, за сутки в столичные больницы поступили 830 человек. За день было проведено более 70 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию.

При этом в оперштабе отметили, что несмотря на рост заболеваемости в столице, этот показатель в 3,7 раза ниже, чем был на пике пандемии.

«В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. А в Риме сентябрьские показатели вернулись к мартовским и апрельским и даже превышают их», — добавили в оперативном штабе.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Накануне он заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

Всего с начала пандемии в столице выявлено 283 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 244 006 человек выздоровели, 5 146 умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020