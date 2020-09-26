Комиссия предложит Рогозину продлить отбор в космонавты до декабря

Конкурсная комиссия планирует направить предложение генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину по продлению отбора в отряд космонавтов до декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.

Как уточнили в пресс-службе, на данный момент полным ходом идет очный этап отбора. Несколько претендентов приезжает каждую неделю. Также сообщается, что комиссия уже отобрала несколько «кандидатов в кандидаты в космонавты».

Новый набор в отряд космонавтов начался 3 июня 2019 года. Ранее планировалось, что очный этап отбора завершится к октябрю.

24 сентября сообщалось, что российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагне, а также американский астронавт Крис Кэссиди вернутся с Международной космической станции на Землю 22 октября.