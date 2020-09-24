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Российские космонавты вернутся с МКС 22 октября

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Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагне, а также американский астронавт Крис Кэссиди вернутся с Международной космической станции на Землю 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» по итогам заседания в Ракетно-космической корпорации «Энергия» 24 сентября.

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«Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ <…> по возвращению экипажа из трех человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Космонавты находятся на МКС с 9 апреля.

Также на заседании руководители соответствующих направлений РКК доложили о готовности всех систем и приборов, конструкций пилотируемого корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября и доставке экипажа из трех человек на Международную космическую станцию. Совет главных конструкторов одобрил проведенные работы.

Ранее, в августе, сообщалось, что экипаж «Союза МС-17», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в октябре, готовится к рекордно быстрому полету к МКС.

По словам инструктора основного экипажа Айдара Бикмучева, полет по двухвитковой схеме значительно сокращает количество операций, выполняемых экипажем в корабле. Тем самым снижается вероятность совершения ошибок, сохраняется хорошее самочувствие космонавтов, снижается их утомляемость.

В основной экипаж включили космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс, в дублирующий — российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая.

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