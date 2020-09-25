В РПЦ назвали украинское образование «инструментом оболванивания»

Украина превратила школьное образование в «оружие политической борьбы» и «инструмент оболванивания». Об этом в пятницу, 25 сентября, написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал включение в украинские учебники для 11-классов истории создания неканонической Православной церкви Украины.

По словам Легойды, в тексте учебника сказано, что создание ПЦУ и получение ею томоса от патриарха Варфоломея «консолидировало и объединило патриотические силы» страны. Кроме того, авторы видят главную победу в борьбе за автокефальную церковь нивелирование влияния Русской православной церкви на внутреннюю жизнь украинцев.

При этом для закрепления пройденного материала учитель должен предложить старшеклассникам ответить на такие вопросы: «почему каноническая Украинская православная церковь оказывала препятствия получению томосу об автокефалии ПЦУ? В чем они проявлялись? Какие идеологемы использовали противники для обоснования своей позиции?».

«Остается только сожалеть, что подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают», — отметил Легойда.

В январе прошлого года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В мире данную церковь никто не признал. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.