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Макгрегор анонсировал поединок с Пакьяо по правилам бокса

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Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о намерении провести боксерский поединок с чемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал ирландец на своей странице в Twitter.

О возможном бое с 41-летним Пакьяо Макгрегор намекнул в июле этого года в ответ на поздравление с днем рождения от филиппинского боксер.

Макгрегор заявил о завершении карьеры 7 июня 2020 года. Это уже третий раз, когда ирландец сообщил об уходе из спорта. После предыдущих двух он возвращался для громких боев с именитыми соперниками. Он отметил, что бои не приносят ему былого удовольствия.

Пакьяо является первым и, на данный момент, единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Также он первый и, пока единственный пятикратный линейный чемпион в пяти весовых категориях. Пакьяо, завоевавший свой первый чемпионский пояс в 1998 году в возрасте 19 лет, стал первым боксером в истории, владевшим чемпионскими титулами в четырех разных десятилетиях: 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е. Он являлся «Боксером 2006 года» и «Боксером 2008 года», «Боксером 2009 года», «Боксером десятилетия» по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе..

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