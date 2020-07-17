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Макгрегор может вернуться ради боя с Пакьяо

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Фото: TASS/Imago/Chong Voon Chung
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Бывший боец смешенного стиля (ММА) ирландец Конор Макгрегор в четверг, 16 июля, намекнул, что может вернуться на ринг. Так истолковали поклонники спортсмена его реакцию в Twitter-аккаунте на поздравление с днем рождения от филиппинский боксера Мэнни Пакьяо.

На том же ринге, в тот же час: Макгрегор напомнил о себе очередным «уходом»
Ирландский боец в третий раз за четыре года объявил о завершении карьеры в Twitter, но в это уже никто не верит

«Спасибо, Эммануэль, 170», — написал Маккгрегор.

Цифра «170» заставила пользователей предположить, что ирландец намекнул на возможный поединок против филиппинца в полусреднем весе.

10 июля Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил возвращение экс-чемпиона организации Конора Макгрегора в октагон.

Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры 7 июня 2020 года. Это уже третий раз, когда ирландец сообщил об уходе из спорта. После предыдущих двух он возвращался для громких боев с именитыми соперниками. Он отметил, что бои не приносят ему былого удовольствия.

30 июня тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана подтвердил, что боец не собирается возвращаться в спорт, и он не может убедить ирландца передумать.

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