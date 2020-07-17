Макгрегор может вернуться ради боя с Пакьяо

Бывший боец смешенного стиля (ММА) ирландец Конор Макгрегор в четверг, 16 июля, намекнул, что может вернуться на ринг. Так истолковали поклонники спортсмена его реакцию в Twitter-аккаунте на поздравление с днем рождения от филиппинский боксера Мэнни Пакьяо.

«Спасибо, Эммануэль, 170», — написал Маккгрегор.

Цифра «170» заставила пользователей предположить, что ирландец намекнул на возможный поединок против филиппинца в полусреднем весе.

10 июля Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил возвращение экс-чемпиона организации Конора Макгрегора в октагон.

Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры 7 июня 2020 года. Это уже третий раз, когда ирландец сообщил об уходе из спорта. После предыдущих двух он возвращался для громких боев с именитыми соперниками. Он отметил, что бои не приносят ему былого удовольствия.

30 июня тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана подтвердил, что боец не собирается возвращаться в спорт, и он не может убедить ирландца передумать.