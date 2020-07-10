Глава UFC высказался о будущем Конора Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил возвращение экс-чемпиона организации Конора Макгрегора в октагон. Об этом он заявил в ходе беседы с ведущим The Herd with Colin Cowherd на YouТube.

«Макгрегор — один из лучших бойцов в мире, безусловно. Что с ним сейчас происходит? То же, что происходит с любым бойцом, когда он получает очень много денег. Конор богат. И сейчас он на том этапе карьеры, когда ему осталось всего несколько боев», — приводит слова Уайта RT.

Вместе с тем, он заявил, что не будет удивлен, если Макгрегор в 2021 году «захочет подраться».

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры 6 июня 2020 года. Это был третий раз, когда ирландец уходил из боев. После предыдущих двух он возвращался для громких боев с именитыми соперниками, уточняет телеканал «Звезда».

30 июня тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана подтвердил, что боец не собирается возвращаться в спорт, и он не может убедить ирландца передумать.