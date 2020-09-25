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В кинотеатрах РФ запретят закрывать двери на ключ с 1 января

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В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах и других культурно-просветительских и зрелищных учреждениях во время проведения киносеансов и различных мероприятий. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном 25 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», — сказано в новых правилах противопожарного режима.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, перед началом киносеанса зрителей будут информировать о мерах безопасности при возникновении пожара.

Так, перед показом будет транслироваться речевое сообщение либо демонстрироваться видеосюжет о порядке действий в случае возгорания и направлениях эвакуационных путей и выходов.

19 сентября вступила в силу новая редакция свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В частности, документ запрещает устанавливать автоматические раздвижные двери на эвакуационных путях в детских дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, многоквартирных жилых домах, а также в зданиях с повышенной взрывопожароопасностью.

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