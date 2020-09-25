Участники акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев

Всероссийская акция «Сохраним лес» объединила 67 регионов и преодолела отметку в 7 млн деревьев. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 25 сентября.

Цель акции — посадить 40 млн деревьев в каждом из регионов, в том числе в субъектах, которые пострадали от лесных пожаров в этом году. Ранее в пятницу одно из центральных мероприятий этой программы состоялось в Татарстане, участие в которой приняли руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко и глава региона Рустам Минниханов.

«В республике отмечается высокий уровень пожарной безопасности в лесах, лесничества оснащены новой спецтехникой, активно развивается производство посадочного материала, защитное лесоразведение. Это стало возможным благодаря поддержке региональных властей», — отметил Аноприенко.

Кроме того, прошли акции и в других точках страны, в том числе территория у деревни Евсино Новосибирской области. На площади в 5 га там высадили 20 тыс. деревьев.

В Тульской области, где также сажали лес, в акции принял участие и известный путешественник Федор Конюхов. Компанию ему составили жители близлежащих деревень — Петрищево и Горки, волонтеры «Молоднжки ОНФ», лесоводы и местные власти.

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Присоединяются к акции и иностранцы. В Брянской области студент из Конго Влад Симба посадил хвойные деревья. Он участвует в акции уже не первый раз. Молодой человек учится в России, и станет специалистом в области лесного хозяйства. «В Конго леса совсем другие — там нет хвойных. Надеюсь, что ребята позовут меня и на следующую акцию», — заявил студент.

Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте — сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».