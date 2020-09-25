Прямой эфир

Участники акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийская акция «Сохраним лес» объединила 67 регионов и преодолела отметку в 7 млн деревьев. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 25 сентября.

Хитрые леса: как в России восстанавливают деревья после вырубок и пожаров
В этом году на эти цели регионам было выделено более 6 млрд рублей

Цель акции — посадить 40 млн деревьев в каждом из регионов, в том числе в субъектах, которые пострадали от лесных пожаров в этом году. Ранее в пятницу одно из центральных мероприятий этой программы состоялось в Татарстане, участие в которой приняли руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко и глава региона Рустам Минниханов.

«В республике отмечается высокий уровень пожарной безопасности в лесах, лесничества оснащены новой спецтехникой, активно развивается производство посадочного материала, защитное лесоразведение. Это стало возможным благодаря поддержке региональных властей», — отметил Аноприенко.

Кроме того, прошли акции и в других точках страны, в том числе территория у деревни Евсино Новосибирской области. На площади в 5 га там высадили 20 тыс. деревьев.

В Тульской области, где также сажали лес, в акции принял участие и известный путешественник Федор Конюхов. Компанию ему составили жители близлежащих деревень — Петрищево и Горки, волонтеры «Молоднжки ОНФ», лесоводы и местные власти.

DSC05955
Фото: Оргкомитет акции
DSC05973
Фото: Оргкомитет акции
DSC05961
Фото: Оргкомитет акции
DSC06017
Фото: Оргкомитет акции
DSC06003
Федор Конюхов
Фото: Оргкомитет акции
DSC05957
Фото: Оргкомитет акции
DSC06020
Фото: Оргкомитет акции
DSC05974
Фото: Оргкомитет акции
DSC06001
Фото: Оргкомитет акции
DSC06016
Фото: Оргкомитет акции
DSC06013
Фото: Оргкомитет акции

Присоединяются к акции и иностранцы. В Брянской области студент из Конго Влад Симба посадил хвойные деревья. Он участвует в акции уже не первый раз. Молодой человек учится в России, и станет специалистом в области лесного хозяйства. «В Конго леса совсем другие — там нет хвойных. Надеюсь, что ребята позовут меня и на следующую акцию», — заявил студент.

Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте — сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020