Прямой эфир
Сюжет:

Режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Норильске понижен до регионального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, понижен с федерального до регионального. Об этом сообщает в пятницу, 25 сентября, пресс-служба МЧС России.

В суд идет: заплатит ли «Норникель» рекордные 148 млрд за экологическую катастрофу
В Росприроднадзоре уже подали иск и сообщили, что компания так и не предоставила собственную оценку ущерба Арктике

В Норильске уже завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации. В частности, распространение разлива локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения.

«В настоящее время проводится заключительный этап работ по устранению последствий аварии, включающий в себя сбор и вывоз загрязненного грунта и очистка территории. В рамках Правкомиссии уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до регионального», — говорится в заявлении на сайте МЧС.

Ранее в этот же день глава Росрыболовства Илья Шестаков в разговоре с «Известиями» заявил, что восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске может занять 18 лет.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной и собирается оспорить в суде методику расчета.

В середине сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020