Режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Норильске понижен до регионального

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, понижен с федерального до регионального. Об этом сообщает в пятницу, 25 сентября, пресс-служба МЧС России.

В Норильске уже завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации. В частности, распространение разлива локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения.

«В настоящее время проводится заключительный этап работ по устранению последствий аварии, включающий в себя сбор и вывоз загрязненного грунта и очистка территории. В рамках Правкомиссии уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до регионального», — говорится в заявлении на сайте МЧС.

Ранее в этот же день глава Росрыболовства Илья Шестаков в разговоре с «Известиями» заявил, что восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске может занять 18 лет.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной и собирается оспорить в суде методику расчета.

В середине сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском.