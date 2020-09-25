В дептрансе Москвы предупредили о девятибалльных пробках

Пробки до девяти баллов возможны на дорогах Москвы вечером в пятницу, 25 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Пятничный час пик будет долгим и непростым — на западе Москвы уже начались ограничения из-за предстоящего закрытия метро, и многие сегодня выезжают на дачи. Прогнозируем вечером до девяти баллов и пробки в центре и на вылетных магистралях в сторону области», — цитирует сообщение департамента агентство городских новостей «Москва».

Основные затруднения наблюдаются на Садовом кольце, ТТК, Волоколамском, Каширском и Щелковском шоссе, Ленинградском шоссе перед МКАД, проспекте Мира, Рязанском проспекте, на внутренней и внешней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе, на внутренне стороне МКАД от Белой дачи до улицы Липецкая, а также 91-м км МКАД.

В связи с дорожными работами заторы будут на следующих участках: на внутренней стороне ТТК, Рижской эстакаде, на Киевском путепроводе в обе стороны, на Волоколамском шоссе, в районе 68-го км МКАД, на проспекте Мира у Северянинского путепровода, на Большом Каменном мосту, на Пятницком шоссе у дома 54, на Горбатом путепроводе на шоссе Энтузиастов, на Дмитровском шоссе в районе дома 67 и на 31-м км МКАД.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам выезжать на машине до 15:00 или после 20:00, пишет «Москва 24».

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что почти на всей территории России установилась аномально теплая погода. На севере страны аномалия доходит до 10 градусов, в европейской части — до пяти. По словам синоптика, теплая погода в Московском регионе задержится до первых дней октября.