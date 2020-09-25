Синоптики спрогнозировали аномальное тепло почти по всей России

Почти на всей территории России установилась аномально теплая погода, на севере аномалия доходит до десяти градусов, в европейской части страны — до пяти. Об этом «РИА Новости» в пятницу, 25 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, по всей России в ближайшие пять дней температура воздуха будет около или выше климатической нормы. Аномалия на севере Сибирского федерального округа, Таймыре, севере Якутии составляет до 8–10 градусов, на Европейской части — на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве теплее на 5,5 градусов, на юге — на три-четыре градуса, пишет «Газета.ру».

По словам Вильфанда, теплая погода в Московском регионе задержится до первых дней октября, пишет НСН. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому «бархатному сезону» на морях юга России.

По прогнозам синоптиков, прохладная погода в ближайшие пять дней ожидается только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. В Челябинской области, Удмуртии и Башкортостане ожидаются заморозки, сообщает телеканал «Звезда».

24 сентября в Калининграде был побит тридцатилетний суточный температурный рекорд. Воздух там прогрелся до 25,5 градуса, что на 0,7 градуса больше, чем в сентябре 1989 года.