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Путин предложил США договориться о ненанесении первыми киберударов

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Президент России Владимир Путин призвал США принять политическое обязательство о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. Об этом говорится в заявлении главы государствао комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 25 сентября.

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Риск конфронтации в цифровой сфере — один из главных вызовов современности, отметил Путин. Ключевые игроки рынка информационной безопасности несут особую ответственность за ее предотвращение, заявил он. В связи с этим российский лидер предложил Соединенным Штатам одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Первым пунктом в списке мер стало восстановление полномасштабного диалога по ключевым вопросам информационной безопасности, вторым — поддержание связи между компетентными ведомствами по темам информационной безопасности.

Третий пункт — разработка соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года.

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