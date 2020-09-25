Власти США назвали условие признания выборов в Венесуэле

Власти США согласны признать какие-либо выборы в Венесуэле свободными и честными, если президент латиноамериканской страны Николас Мадуро покинет свой пост. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря СГА по делам Западного полушария Кэрри Филипетти на онлайн-конференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом, в четверг, 24 сентября.

По ее словам, Мадуро не может оставаться у власти и проводить какие-либо выборы, в том числе президентские и парламентские. При этом Филипетти подчеркнула, что отсрочка проведения выборов или переговоры с «режимом Мадуро» не являются выходом из создавшейся ситуации.

Зампомощника также выразила надежду на то, что мнение США по данному вопросу понятно международным партнерам Вашингтона, в том числе верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, пишет ТАСС.

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряженными. Это связано с тем, что в январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. США признали его легитимным, а против республики и ряда политиков ввели односторонние санкции.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.