Военные показали эффективную защиту от атаки танков на учениях «Кавказ-2020»

Военные инженеры вместе с подразделениями РХБЗ Южного военного округа в ходе учений «Кавказ-2020» остановили прорыв бронетехники условного противника, который предпринял атаку.

Как сообщает Минобороны РФ, на полигоне «Ашулук» в Астраханской области военнослужащие расставили в шахматном порядке огневые фугасы и противотанковые мины, после чего заманили вражеские танки.

«Огненный вал» помог эффективно защитить участок — технику было практически невозможно применять из-за искусственно созданной горящей массы.

«Всего к подготовке и практическим действиям специалистов РХБ защиты и инженерных войск ЮВО было привлечено около 70 единиц специальной техники и свыше 500 военнослужащих инженерно-саперных и огнеметных подразделений», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в рамках учений «Кавказ-2020» военнослужащие отработали ведение высокоманевренной обороны с участием мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии.

21 сентября в Южном военном округе начались стратегические учения «Кавказ-2020». К участию в них привлечены более 80 тыс. человек. Основные маневры пройдут на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.