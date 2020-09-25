Дерматолог назвала главную опасность частого мытья рук

Американский врач-дерматолог, член исполнительного комитета Общества педиатрической дерматологии Латанья Бенджамин рассказала телеканалу Fox News в среду, 23 сентября, об опасности частого мытья рук во время пандемии.

По словам врача, прежде всего, частое мытье рук чревато пересыханием кожи из-за использования моющих средств. Чаще всего такие проблемы проявляются в осенне-зимний период. Также пересыхание кожи, зуд и высыпания могут появиться в результате ношения медицинских перчаток.

Врач отметила, что в результате на коже возникает раздражение, которое может привести к экземе, зуду или псориазу. При экземе кожа трескается, что может только увеличить риск заражения. Чтобы защитить кожу рук, на них следует наносить питательный крем после каждого мытья. Специалисты также советуют присмотреться к жидкому мылу. Благодаря дозатору оно считается более гигиеничным и простым в использовании.

Во время пандемии гигиене рук уделяется особое внимание. Медики советуют тщательно мыть руки с мылом после каждой прогулки, а также перед едой. Для дополнительной дезинфекции многие используют спиртовые антисептики, которые сушат кожу рук, пишет «Ридус».

23 сентября в Роспотребнадзоре призвали не использовать защитные многоразовые маски, сшитые из непроверенных материалов на неизвестном производстве.