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Минюст США намерен предъявить Google антимонопольный иск

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Минюст США собирается в ближайшее время предъявить иск корпорации Google, обвиняя ее в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник.

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На брифинге сотрудники ведомства попросили поддержку у прокуроров штатов в виде обоснования претензий к Google со стороны властей и пользователей на местах.

Иск может быть подан в конце этого месяца, передает ТАСС.

29 июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США заслушал руководителей компаний Amazon, Facebook, Apple и Google на предмет специфики их работы. Отвечая на вопросы конгрессменов, те признали, что допускают действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в палате представителей конгресса США.

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