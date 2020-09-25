Первый афроамериканец казнен в США после отмены 17-летнего моратория

Американское правительство после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнило первого афроамериканца. Об этом сообщил телеканал WTHI.

Казненным стал Кристофер Виалва, который был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в Техасе в 1999 году.

Казнь состоялась 24 сентября в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана и была выполнена с помощью смертельной инъекции. Медики зафиксировали смерть Виалва в 18:46 по местному времени (1:46 мск 25 сентября).

14 июля состоялась первая за 17 лет казнь осужденного на федеральном уровне преступника. Дэниэл Льюис Ли был обвинен в убийстве трех человек. Его казнили через введение смертельной инъекции в тюрьме города Терре-Хот штата Индиана.

Казнь Ли не раз переносилась. В частности, 10 июля федеральный судья США приостановила возобновление смертных казней из-за обращения в суд родственников жертв, которые, планируя присутствовать при исполнении приговора, опасались заразиться коронавирусом.

В последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.

В настоящий момент в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления.