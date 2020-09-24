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Миллион жителей Московской области сделали прививку от гриппа

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Около миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в четверг, 24 сентября.

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«На сегодняшний день, еще сентябрь, мы вакцинировали уже миллион (человек. — Ред.). Поэтому дальше эта работа будет наращиваться и мы все целевые показатели выполним», — заверил глава региона в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в Подмосковье должны вакцинировать 60% населения — порядка 4,5 млн человек. Желающим ежедневно делают прививки в поликлиниках и на предприятиях. Также в регионе работают 38 мобильных бригад.

По словам Воробьева, ежедневно от гриппа в Подмосковье вакцинируются около 50 тыс. человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также губернатор рассказал, что к концу года Подмосковье будет обеспечено достаточным количеством доз вакцины от коронавируса.

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