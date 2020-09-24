Прямой эфир
Сюжет:

Воробьев рассказал о поставках вакцины от коронавируса в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу года Подмосковье будет обеспечено достаточным количеством доз вакцины от коронавируса. Такой прогноз озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 24 сентября.

«Пока отношение людей к вакцине не играет особой роли»
Вирусолог Анатолий Альтштейн — о третьей стадии клинических испытаний «Спутник V» и второй волне пандемии

«Что касается прививки от коронавируса, сейчас идет активная фаза пострегистрационных испытаний, и после того как она будет завершена, она [вакцина] поступит, и [прививки] будут делаться по ОМС. Мы ждем, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что важно соблюдать и меры профилактики: дистанция, маски, перчатки. Все эти средства, по его словам, особенно важно использовать в местах скопления людей.

Ранее в этот же день стало известно, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот в Москве.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн 17 сентября отметил, что как только будет доказана эффективность препарата «Спутник V», необходимо будет начать интенсивную пропаганду вакцинации от коронавируса.

На прошлой неделе Воробьев уже заявил, что бесплатные прививки от коронавируса начнут массово делать в регионе начиная с декабря или после Нового года.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020