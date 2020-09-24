Воробьев рассказал о поставках вакцины от коронавируса в Подмосковье

К концу года Подмосковье будет обеспечено достаточным количеством доз вакцины от коронавируса. Такой прогноз озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 24 сентября.

«Что касается прививки от коронавируса, сейчас идет активная фаза пострегистрационных испытаний, и после того как она будет завершена, она [вакцина] поступит, и [прививки] будут делаться по ОМС. Мы ждем, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что важно соблюдать и меры профилактики: дистанция, маски, перчатки. Все эти средства, по его словам, особенно важно использовать в местах скопления людей.

Ранее в этот же день стало известно, что первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот в Москве.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн 17 сентября отметил, что как только будет доказана эффективность препарата «Спутник V», необходимо будет начать интенсивную пропаганду вакцинации от коронавируса.

На прошлой неделе Воробьев уже заявил, что бесплатные прививки от коронавируса начнут массово делать в регионе начиная с декабря или после Нового года.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа.

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