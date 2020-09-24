Прямой эфир

«Винзавод» запустил очную экскурсионную программу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр современного искусства (ЦСИ) «Винзавод» запускает экскурсионную программу по двум направлениям: история Винзавода и появление ЦСИ и современное искусство.

Экскурсии являются частью проекта просветительской деятельности «Винзавода», задача которого — рассказать о современном искусстве от первого лица, пригласив гостей в путешествие по творческому кластеру, где встречаются прошлое, настоящее и будущее современного искусства.

Взяли на карандаш: как художники отреагировали на эпидемию
Тема коронавируса — в живописи, видео-арте и цифровом искусстве

Экскурсия по первому направлению расскажет об истории района Сыромятники, Винзавода (с XIX века), а также обо всех строениях на территории арт-кластера. Гостям покажут закрытые для широкой публики пространства, а также галереи, выставочные пространства, мастерские художников, студии фешен-дизайнеров, кафе и многое другое.

Второе направление программы включает в себя экскурсии по современному Винзаводу. Посетители узнают о возможностях, которые предоставляет молодым художникам Фонд поддержки современного искусства «Винзавод», познакомятся с представителями уличного искусства, а также смогут пообщаться с крупнейшими московскими галеристами и заглянуть в хранилища галерей.

«На базе центра мы уже много лет занимаемся объединением и поддержкой активных участников российского искусства, формируем и развиваем тренды в этой сфере. Нам важно рассказывать о наших проектах не только профессиональному сообществу, но и широкой публике: просвещение и образование — неотъемлемая часть нашей деятельности», — рассказала президент Фонда поддержки современного искусства Софья Троценко.

Троценко напомнила, что в период карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, была запущена серия подкастов «Прогулки по современному искусству с Винзаводом». Проект оказался очень успешным и смог привлечь большую аудиторию. В связи в этим было решено «выйти в офлайн» и разработать программу очных экскурсий.

Готовить экскурсоводов будут в Школе гидов, которая вошла в спектр учебных и просветительских проектов стратегического направления Фонда поддержки современного искусства «Винзавод. Образование». Участников обучат современным технологиям рассказа, работе с аудиторией, отбору материала и составлению экскурсионных маршрутов. Руководителем образовательной программы школы стал историк, филолог, культуролог и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов.

Центр современного искусства «Винзавод» является первым и самым большим частным центром современного искусства в России. Он объединяет галереи, образовательные программы, студии, мастерские и шоурумы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020