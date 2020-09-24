«Винзавод» запустил очную экскурсионную программу

Центр современного искусства (ЦСИ) «Винзавод» запускает экскурсионную программу по двум направлениям: история Винзавода и появление ЦСИ и современное искусство.

Экскурсии являются частью проекта просветительской деятельности «Винзавода», задача которого — рассказать о современном искусстве от первого лица, пригласив гостей в путешествие по творческому кластеру, где встречаются прошлое, настоящее и будущее современного искусства.

Экскурсия по первому направлению расскажет об истории района Сыромятники, Винзавода (с XIX века), а также обо всех строениях на территории арт-кластера. Гостям покажут закрытые для широкой публики пространства, а также галереи, выставочные пространства, мастерские художников, студии фешен-дизайнеров, кафе и многое другое.

Второе направление программы включает в себя экскурсии по современному Винзаводу. Посетители узнают о возможностях, которые предоставляет молодым художникам Фонд поддержки современного искусства «Винзавод», познакомятся с представителями уличного искусства, а также смогут пообщаться с крупнейшими московскими галеристами и заглянуть в хранилища галерей.

«На базе центра мы уже много лет занимаемся объединением и поддержкой активных участников российского искусства, формируем и развиваем тренды в этой сфере. Нам важно рассказывать о наших проектах не только профессиональному сообществу, но и широкой публике: просвещение и образование — неотъемлемая часть нашей деятельности», — рассказала президент Фонда поддержки современного искусства Софья Троценко.

Троценко напомнила, что в период карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, была запущена серия подкастов «Прогулки по современному искусству с Винзаводом». Проект оказался очень успешным и смог привлечь большую аудиторию. В связи в этим было решено «выйти в офлайн» и разработать программу очных экскурсий.

Готовить экскурсоводов будут в Школе гидов, которая вошла в спектр учебных и просветительских проектов стратегического направления Фонда поддержки современного искусства «Винзавод. Образование». Участников обучат современным технологиям рассказа, работе с аудиторией, отбору материала и составлению экскурсионных маршрутов. Руководителем образовательной программы школы стал историк, филолог, культуролог и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов.

Центр современного искусства «Винзавод» является первым и самым большим частным центром современного искусства в России. Он объединяет галереи, образовательные программы, студии, мастерские и шоурумы.