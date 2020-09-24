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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

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В Самарской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки. МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам, температура воздуха в ночь на 25 сентября упадет до -1 градуса. Об этом сообщает НИА «Самара». Понижение температуры опасно для сельскохозяйственных растений. Жителям региона рекомендовали укрыть посадки соломой или нетканым материалом.

Так как переохлаждение организма является одной из основных причин возникновения простудных заболеваний, самарцам рекомендовали одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Ранее о наступлении заморозков предупредили жителей Татарстана. Из-за перепадов температуры в республике также прогнозировали туман.

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