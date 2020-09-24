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Более 75 га тайги потушили в Якутии за сутки

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В Республике Саха (Якутия) потушили 77 га горящей тайги за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Павел Гарин.

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«За сутки количество пожаров уменьшилось на два очага, площадь пожаров уменьшилась на 77 га, за счет ликвидации пожаров в зоне обслуживания. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населённых пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — приводит слова Гарина ИА SakhaNews.

По информации Авиалесохраны, на территории Якутии действует 21 пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 735 га, активно горит 1,38 га леса. За сутки в регионе возникло шесть новых термоточек, восемь были ликвидированы.

Как рассказали ИА SakhaNews в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в тушении были задействованы 302 человека и 65 единиц техники. 24 сентября возможно задымление 35 населенных пунктов.

23 сентября сообщалось, что Якутск окутало дымом из-за двух пожаров в двух районах республики. Возгорания зафиксированы в Усть-Алданском и Сурапчинском районах.

14 сентября в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о стабилизации ситуации с лесными пожарами в России. Общая площадь возгораний в лесах в 2020 году превысила 8 млн га, что на 30% меньше показателей предыдущего года.

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