Более 75 га тайги потушили в Якутии за сутки

В Республике Саха (Якутия) потушили 77 га горящей тайги за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Павел Гарин.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на два очага, площадь пожаров уменьшилась на 77 га, за счет ликвидации пожаров в зоне обслуживания. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населённых пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — приводит слова Гарина ИА SakhaNews.

По информации Авиалесохраны, на территории Якутии действует 21 пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 735 га, активно горит 1,38 га леса. За сутки в регионе возникло шесть новых термоточек, восемь были ликвидированы.

Как рассказали ИА SakhaNews в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в тушении были задействованы 302 человека и 65 единиц техники. 24 сентября возможно задымление 35 населенных пунктов.

23 сентября сообщалось, что Якутск окутало дымом из-за двух пожаров в двух районах республики. Возгорания зафиксированы в Усть-Алданском и Сурапчинском районах.

14 сентября в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о стабилизации ситуации с лесными пожарами в России. Общая площадь возгораний в лесах в 2020 году превысила 8 млн га, что на 30% меньше показателей предыдущего года.