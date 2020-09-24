МИД России анонсировал ответ на высылку дипломатов из Болгарии

Высылка сотрудников российского торгпредства из Софии является преднамеренной попыткой навредить отношениям между Россией и Болгарией, Москва ответит на этот шаг. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства в четверг, 24 сентября.

«Выражаем сожаление в связи с решением официальной Софии объявить сотрудников Торгпредства России в Болгарии persona non grata на основании надуманных обвинений. (...) Об ответных мерах будет объявлено позднее», — подчеркнули в ведомстве.

О том, что болгарский МИД признал двух российских дипломатов персонами нон грата, стало известно накануне. В тот же день прокуратура республики обвинила их в шпионаже. В ведомстве полагают, что они осуществляли разведывательную деятельность, пытаясь получить информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил страны.

По мнению прокуратуры Болгарии, их целью была передача собранной информации, которая являлась государственной тайной и служебной тайной, военной разведке РФ в Москве.