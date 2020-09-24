Томская Фабрика процессов вернулась к работе после режима самоизоляции

В Томске после вынужденного закрытия из-за режима самоизоляции вновь заработала Фабрика процессов. На ней сотрудники разных компаний учатся бережливому производству. До конца года на ней должны пройти обучение представители более 30 средних и крупных предприятий Томской области.

Как уточняет РИА «Томск», первая Фабрика процессов открылась в конце 2019 года в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Она работает в Томском экономико-промышленном колледже. Площадка обеспечивает практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства, имитируя реальные производственные и вспомогательные процессы.

По словам сертифицированного тренера Натальи Кузнецовой, до закрытия из-за эпидемии коронавируса на Фабрике прошли обучение 126 человек — сотрудники восьми предприятий. В середине сентября площадка снова закрылась, а сейчас буквально стоят в очереди более 30 предприятий, чтобы до конца года пройти обучение.

В свою очередь, замгубернатора по экономике Андрей Антонов уточнил, что основным условием для участия в проекте является выручка предприятия от 400 млн до 30 млрд рублей. Только в этом случае сотрудники могут пройти тренинги бесплатно. Сейчас власти решают, за счет каких средств можно профинансировать те предприятия, выручка которых чуть ниже требуемого уровня.

Ранее сообщалось, что в Томске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 28 тыс. кв. м тротуаров. Основные работы должны завершить в сентябре.