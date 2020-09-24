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Сельский Дом культуры отремонтировали в Брянской области

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В Стародубском муниципальном округе Брянской области завершился ремонт сельского Дома культуры. Торжественная церемония открытия состоялась в среду, 23 сентября.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», рабочие отремонтировали фасад и полы, заменили оконные и дверные блоки, а также электропроводку в здании. На эти цели потратили свыше 1 млн рублей, их выделили из областного и федерального бюджетов.

По словам руководителя Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Сотникова, в рамках проекта «Культура малой Родины» обновляют 33 сельских дома культуры. Стоимость реализации составит 36,8 млн рублей, из которых 31,8 млн рублей направят из федерального бюджета.

В большинстве учреждений работы уже завершены.

Ранее сообщалось, что в Республике Карелия до конца года планируют завершить ремонт 22 домов культуры. Средства на эти цели выделены из республиканского и федерального бюджетов. Общая сумма составила 31 млн рублей.

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