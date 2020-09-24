Разметку нанесли на 23 тыс. кв. м дорог Омска

В Омске ведется активная работа по нанесению разметки на главные улицы города. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

На данный момент дорожники выполнили нанесение на площади в 23 тыс. кв. м. Большая часть работ проведена на центральных магистралях и главных площадях, уточняет ИА «Город55».

Также разметка появилась на 40 улицах, названных в честь Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны. Для обеспечения безопасности детей новую разметку нанесли на Красноярском тракте по пути в Чернолученскую зону отдыха и на 226 пешеходных переходах около школ и детсадов.

В мэрии отмечают, что в скором времени разметка появится еще на 30 дорогах. Стоимость работ составит 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска выделит 50 млн рублей на строительство ливневой канализации, капитальный ремонт и содержание уже имеющихся ливневок. Мероприятия включены в программу благоустройства индивидуальной жилой застройки на 2021 год.