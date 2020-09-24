Прямой эфир

Разметку нанесли на 23 тыс. кв. м дорог Омска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске ведется активная работа по нанесению разметки на главные улицы города. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

На данный момент дорожники выполнили нанесение на площади в 23 тыс. кв. м. Большая часть работ проведена на центральных магистралях и главных площадях, уточняет ИА «Город55».

Также разметка появилась на 40 улицах, названных в честь Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны. Для обеспечения безопасности детей новую разметку нанесли на Красноярском тракте по пути в Чернолученскую зону отдыха и на 226 пешеходных переходах около школ и детсадов.

В мэрии отмечают, что в скором времени разметка появится еще на 30 дорогах. Стоимость работ составит 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска выделит 50 млн рублей на строительство ливневой канализации, капитальный ремонт и содержание уже имеющихся ливневок. Мероприятия включены в программу благоустройства индивидуальной жилой застройки на 2021 год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020