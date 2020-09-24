Прямой эфир

Объявление о продаже ребенка появилось на одном из сервисов в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявление о продаже ребенка в Санкт-Петербурге появилось в разделе «Животные» на сервисе по размещению объявлений Avito, сообщает ТАСС 24 сентября.

Из рук в руки: соцсети стали площадкой для торговли детьми
Биологические матери готовы отдать новорожденных в обход законных путей

В сообщении указывается, что продавец выложил три фотографии ребенка,назвав его Барсиком и указав цену для продажи — 900 млрд рублей.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной заявили, что потребовали от администрации сервиса удалить это объявление.

Похожий случай произошел в мае: на Avito также было размещено объявление о продаже мальчика в Петербурге собственными родителями «за плохое поведение», информировал канал 78.

Тогда объявление о продаже ребенка немедленно сняли с публикации. В администрации сервиса пояснили, что изначально все объявления проходят через автоматическую систему модерации и в случае нарушения алгоритма сообщение проверяют.

Но иногда автоматизированная система не находит никаких признаков нарушений и публикует объявления на сайте за ненадобностью ручной проверки, как вышло и с сообщением о продаже ребенка.

В июле «Известия» писали о том, как 29-летняя беременная местная жительница, пытаясь решить финансовые проблемы, разместила в интернете объявление о продаже будущего ребенка. На него откликнулась женщина, согласившаяся купить его за 50 тыс. рублей.

После рождения ребенка мать оформила документы на имя покупательницы.

В отношении матери новорожденного возбудили уголовное дело.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020