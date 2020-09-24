Объявление о продаже ребенка появилось на одном из сервисов в Петербурге

Объявление о продаже ребенка в Санкт-Петербурге появилось в разделе «Животные» на сервисе по размещению объявлений Avito, сообщает ТАСС 24 сентября.

В сообщении указывается, что продавец выложил три фотографии ребенка,назвав его Барсиком и указав цену для продажи — 900 млрд рублей.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной заявили, что потребовали от администрации сервиса удалить это объявление.

Похожий случай произошел в мае: на Avito также было размещено объявление о продаже мальчика в Петербурге собственными родителями «за плохое поведение», информировал канал 78.

Тогда объявление о продаже ребенка немедленно сняли с публикации. В администрации сервиса пояснили, что изначально все объявления проходят через автоматическую систему модерации и в случае нарушения алгоритма сообщение проверяют.

Но иногда автоматизированная система не находит никаких признаков нарушений и публикует объявления на сайте за ненадобностью ручной проверки, как вышло и с сообщением о продаже ребенка.

В июле «Известия» писали о том, как 29-летняя беременная местная жительница, пытаясь решить финансовые проблемы, разместила в интернете объявление о продаже будущего ребенка. На него откликнулась женщина, согласившаяся купить его за 50 тыс. рублей.

После рождения ребенка мать оформила документы на имя покупательницы.

В отношении матери новорожденного возбудили уголовное дело.