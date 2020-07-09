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Пытавшуюся продать сына за 50 тыс. рублей женщину ждет суд

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В Кировский районный суд Ставропольского края переданы материалы уголовного дела в отношении женщины, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

В середине 2019 года 29-летняя беременная местная жительница, пытаясь решить финансовые проблемы, разместила в интернете объявление о продаже будущего ребенка. На него откликнулась женщина, согласившаяся купить его за 50 тыс. рублей.

Ребенок благополучно родился в феврале 2020 года в больнице Новопавловска. Для оформления мать предоставила документы покупательницы, а при выписке передала ей малыша. Врачи заметили подмену и сообщили в полицию, пишет NewsTracker.

В марте сообщалось, что суд в Омске вынес приговор 29-летней женщине, которая убила свою малолетнюю дочь из-за того, что та накрошила, когда ела булочку. Ее приговорили к 11 годам заключения.

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