Эдриан Броди заговорил по-русски после испытания российской вакцины

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, после чего сделал запись на кириллице, чем рассмешил российских пользователей.

По словам артиста, инъекцию ему сделали в районе Лонг-Айленда.

«Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно», — написал Броуди.

Затем 47-летний актер отметил, что некоторые побочные эффекты у препарата имеются и написал фразу частично состоящую из русских слов и букв кириллического алфавита.

«Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши», — гласила его запись.

Это очень рассмешило многих россиян, подписанных на аккаунт голливудской звезды. Они быстро поняли шутку — Броуди явно имел в виду, что инъекция лекарства из России заставляет человека говорить по-русски.

47-летний Броуди известен по таким фильмам, как «Пианист», «Учитель на замену», «Пиджак», «Полночь в Париже» и «Отель "Гранд Будапешт"».