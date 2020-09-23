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Бомбардировщики США приблизились к Крыму и учениям «Кавказ-2020»

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Два стратегический бомбардировщика США приблизились к российским границам в районе Крыма, где проходили масштабные стратегические учения «Кавказ-2020» в среду, 23 сентября. По словам источников «Известий», скорее всего, B-52 имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами по российской территории.

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Отмечается, что одновременно с американскими самолетами в небе над Черным морем действовали несколько самолетов-разведчиков стран НАТО. Появление B-52 для российских военных не стало неожиданностью: средства разведки засекли и сопровождали самолеты задолго до того, как они появились над акваторией Черного моря. Изначально маршрут бомбардировщиков проходил над территорией Украины.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в этот же день на расстоянии 100-200 км от побережья Крыма в воздухе находились Boeing Rc-135W Rivet Joint ВВС США и аналогичный британский самолет, американский разведывательный Boeing RC-135U Combat Sent, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Как отметили собеседники «Известий», воздушные разведчики координировали свои действия с парой В-52.

Полеты военных самолетов НАТО над Черным морем состоялись в дни, когда российские Вооруженные силы проводят одни из самых масштабных за последние годы стратегических учений — «Кавказ-2020». Маневры проходят с 21 по 26 сентября на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Эксперты называют такие полеты попытками устрашения России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Облетные маневры: американские В-52 проверили «Кавказ-2020»

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