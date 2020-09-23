В центр Минска перебросили новые подразделения военных

В центр Минска, где проходила акция протеста в связи с инаугурацией президента Александра Лукашенко, прибывают новые подразделения ОМОН и внутренних войск. Об этом в среду, 23 сентября сообщает ТАСС.

Дополнительные колонны грузовиков с силовиками проехали по проспекту Независимости из микрорайона Уручье. Еще шесть машин видели в районе стелы «Минск - город герой», где ранее против протестующих применили водометы.

Также для автомобилей частично перекрыты центральные магистрали, ОМОН контролирует площадь Победы и некоторые перекрестки.

Тем временем манифестанты в районе станции Неминга попытались остановить автозак с задержанными, очевидцы, сообщает издание Onliner, говорят о том, что правоохранители выстрелили в воздух и пустили в ход дубинки.

Также столкновение произошли в районе станции «Пушкинская». Силовики применили газ. Люди разбегаются по ближайшим дворам. Их преследует ОМОН.

Ранее в этот день сообщалось, что на акции протеста были задержаны по меньшей мере 10 человек, а также применены водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов.

Вечером в среду участники протестов, выступающие против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, начали собираться в центре Минска. Силовики находились в это время на Октябрьской площади около Дворца спорта, на пересечении Комсомольской улицы и проспекта Независимости.

23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Дата церемонии не афишировалась. Лукашенко поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать конституцию республики, а также заявил о провале «цветной революции» в стране.