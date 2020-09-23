Прямой эфир
Сюжет:

В центр Минска перебросили новые подразделения военных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центр Минска, где проходила акция протеста в связи с инаугурацией президента Александра Лукашенко, прибывают новые подразделения ОМОН и внутренних войск. Об этом в среду, 23 сентября сообщает ТАСС.

Без шума и с пылом: тайная инаугурация не спасла Минск от протестов
Вечером в столице на митинги вышли около 5 тыс. человек, ОМОН применил водометы с краской

Дополнительные колонны грузовиков с силовиками проехали по проспекту Независимости из микрорайона Уручье. Еще шесть машин видели в районе стелы «Минск - город герой», где ранее против протестующих применили водометы.

Также для автомобилей частично перекрыты центральные магистрали, ОМОН контролирует площадь Победы и некоторые перекрестки.

Тем временем манифестанты в районе станции Неминга попытались остановить автозак с задержанными, очевидцы, сообщает издание Onliner, говорят о том, что правоохранители выстрелили в воздух и пустили в ход дубинки.

Также столкновение произошли в районе станции «Пушкинская». Силовики применили газ. Люди разбегаются по ближайшим дворам. Их преследует ОМОН.

Ранее в этот день сообщалось, что на акции протеста были задержаны по меньшей мере 10 человек, а также применены водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов.

Вечером в среду участники протестов, выступающие против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, начали собираться в центре Минска. Силовики находились в это время на Октябрьской площади около Дворца спорта, на пересечении Комсомольской улицы и проспекта Независимости.

23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Дата церемонии не афишировалась. Лукашенко поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать конституцию республики, а также заявил о провале «цветной революции» в стране.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020