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Франция введет новые ограничения из-за COVID-19

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Власти Франции считают необходимым создать новые «красные зоны максимальной опасности» кроме уже действующих «оранжевых» и «красных». Об этом сообщил в среду, 23 сентября, министр здравоохранения страны Даниэль Веран, выступая перед журналистами.

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По его словам, к «красным» зонам отнесут районы, в которых число ежедневно инфицированных не превышает 50 на 100 тыс. населения, отмечает телеканал BFM.TV. «Красные зоны максимальной опасности» будут создаваться при превышении показателя в 150 заболевших на 100 тыс. населения. К ним отнесут Париж с его пригородами и Марсель с ближайшим к нему городом Экс-ан-Прованс.

Вместе с Парижем и Марселем в новую зону попадут такие крупные города как Тулуза, Лилль, Гренобль, Руан, Монпелье и Сент-Этьенн.

Веран отметил, что ситуация с распространением инфекции продолжает ухудшаться. По его данным, в больницах страны на пациентов с коронавирусом приходится 19% от всех мест.

Как добавил Веран, для личных встреч в новых зонах разрешат собираться группами не более 10 человек. В старых «красных зонах» это число не должно будет превышать 30.

По всей стране барам не разрешается работать после 22 часов. Основные ограничительные меры вступят в силу в субботу.

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