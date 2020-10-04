Пандемия COVID-19 активизировала интерес иностранцев к программе итальянских властей по возрождению малонаселенных, но живописных средневековых деревень . Идея всего за €1 купить дом с садом в местах, где природа восхищает взгляд, а людей так мало, что бродить наслаждаться жизнью можно без привычной суеты, в эпоху самоизоляции и социальных дистанций многим показалась отличным решением коронавирусных проблем. Но, разумеется, на этом пути не обошлось без подвохов. Подробности — в материале «Известий».

Сила телеэфира

Еще в январе этого года телеканал CNN показал сюжет о деревне Самбука на Сицилии, расположенной в 30 км от моря, в которой местные власти выставили на продажу несколько домов по цене «меньше, чем стоит чашечка эспрессо» . С тех пор мэрия Самбуки получила более 100 тыс. электронных заявок и множество звонков со всего мира. В Самбуку огромным потоком хлынули туристы. Все 16 домов за €1 разошлись тут же. И при этом иностранцы купили и еще полсотни домов уже по нормальным ценам — настолько огромен оказался интерес к этому сицилийскому местечку.

Недавно Самбука возобновила акцию, как и пара десятков других итальянских деревушек и городков не только на Сицилии, но и в Калабрии, Кампании, Апулии, Тоскане и на Сардинии. При этом на продажу по бросовой цене порой выставляются не только дома в отдаленных от цивилизации местах, но и недвижимость в относительной близости к крупным городам. Один из таких домов за евро, например, расположен всего в получасе езды от Неаполя.

Заплати монетой: дольче вита за бесценок или денежный пылесос Деревня Самбука, Сицилия, Италия Фото: Global Look Press/Lo Bianco/Fotogramma/Ropi

Недавно Маурицио Берти из Анконы, портового города у побережья Адриатического моря, создал сайт casea1euro.it, призванный помочь всем желающим узнавать последние новости о продаже таких жилищ по всей Италии . По его признанию, ежедневно сайт, переведенный на несколько иностранных языков, посещают до 50 тыс. человек. Дома покупают жители Америки, Перу, Германии, России, Австрии, Турции, Японии, Аргентины и других стран.

Например, один канадский фотограф, о котором Маурицио вспомнил недавно в интервью, сначала просто делал снимки заброшенных средневековых деревень региона Марке. Но затем так влюбился в эти места, что вернулся со своей семьей и остался жить в Италии — в домике за евро. Другие иностранцы приехали создавать бизнес, решившись на создание небольших отелей из таких домов по бросовой цене.

Не гонялся бы ты за дешевизной

Конечно, было бы невероятно, если бы за €1 предлагали уже готовые к заселению дома . И хотя иногда среди предложений встречаются здания, где достаточно провести свет, воду и отремонтировать окна, большинство домов находятся в аварийном состоянии . У них разрушены крыши, пол, и без капитального ремонта не обойтись.

При этом, продавая такие дома за бесценок, государство диктует свои условия и дальше: в течение года после покупки новый владелец обязан представить проект реконструкции здания, созданный местным архитектором. Затем — получить разрешение на претворение этого проекта в жизнь. При этом вести долгострой никто не позволит — на ремонт дается не более трех лет со дня покупки дома. В противном случае недвижимость конфискуют. Еще одним условием является прописка в этом доме — ее нужно сделать в течение 18 месяцев после покупки.

Заплати монетой: дольче вита за бесценок или денежный пылесос Фото: Global Look Press

Помимо оплаты услуг местного архитектора новоиспеченному хозяину предстоит потратиться на нотариуса (а нотариальное оформление в среднем стоит €3 тыс. ), переводчика и местных рабочих. Это также обязательное условие, а в Италии даже самая простая рабочая сила — такая как сантехник и электрик — стоит заоблачных денег. Кроме этого, покупателю придется оплатить страховку €5 тыс., которая возвращается ему через три года — но лишь в том случае, если реконструкция была проведена по всем правилам и в указанные сроки.

Итого дом в €1 в реальности обойдется в лучшем случае в €30–60 тыс . (это если его площадь не превышает 100 кв. м, иначе впереди владельца ждут громадные налоги и коммунальные платежи), в худшем случае затраты могут доходить до €250 тыс. Поэтому на кажущуюся дешевизну итальянской недвижимости покупаются далеко не все, предпочитая сразу тратить €30–40 тыс. за итальянские домики, не требующие капитального ремонта и не ограничивающие хозяев в решении, когда заниматься ремонтом и сколько времени на это потратить.

Заплати монетой: дольче вита за бесценок или денежный пылесос Мэр деревни Самбука Лео Чиччо Фото: Global Look Press/Lo Bianco/Fotogramma/Ropi

Россиянка Галина, семья которой несколько лет назад приобрела дом за €1 на Сицилии, считает это решение ошибкой.

— На реставрацию, документы и прочее мы потратили €65 тыс . Дом был большой, и ежемесячные счета на оплату воды, газа, света просто пугали. В скором времени было принято решение продать дом. Но покупателей мы нашли с трудом и смогли отдать дом только за половину суммы . А затем уехали жить в США, — поделилась она своим опытом с «Известиями».

Альтернативные идеи

Одна из итальянских деревушек в Тоскане — муниципалитет Фаббрике-ди-Верджемоли — предложила компромиссный вариант: купить любой дом из категории «один евро» за €8 тыс., но без обязательств тратиться на реставрацию дома и соблюдать ограничения в сроках ремонта . Но и тут дьявол оказался в деталях: деревня, построенная на гористой местности, находится в сейсмической зоне. Зато многие дешевые дома здесь попадают под закон о восстановлении недвижимости после землетрясения.

Как утверждает мэр Фаббрике Микеле Джаннини, проект вызвал интерес инвесторов со всего мира, включая покупателей из Китая и России. Но самыми активными и шустрыми оказались бразильцы. Именно они скупили большую часть из 40 ныне проданных домов. Первопроходцем стал предприниматель из Бразилии Дуглас Роке, вдохновивший своим примером многочисленных родственников и друзей и создавший сайт на португальском, чтобы помочь и другим своим соотечественникам приобретать дома за €1.

Заплати монетой: дольче вита за бесценок или денежный пылесос Старые дома в деревне Сорано, Тоскана, Италия Фото: Global Look Press