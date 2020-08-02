Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы

Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы. Как проинформировала в субботу, 1 августа, пресс-служба съезда, это связано с пандемией коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

«Мы планируем, что все мероприятия в Шарлотте с пятницы, 21 августа, по понедельник, 24 августа, будут закрыты для прессы, принимая во внимание введенные в штате меры в сфере здравоохранения, а также ограниченность мест», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе добавили, что соблюдают правила штата о количестве людей, которые могут посещать массовые мероприятия.

Из-за распространения COVID-19 число делегатов сокращено с 2550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы. В Шарлотте пройдет первая часть съезда, где партия 24 августа официально выдвинет Дональда Трампа своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах. Пока неизвестно, будет ли осуществляться трансляция этой церемонии.

18 июля глава Белого дома заявил, что до завершения пандемии коронавирусной инфекции заменит очные предвыборные митинги на телеконференции. Также Трамп отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает, по его словам, подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. В этом городе 25–27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление хозяина Белого дома.

В условиях пандемии Трамп долгое время не проводил предвыборные митинги. Первое после длительного перерыва такое выступление перед сторонниками состоялось в городе Талса (штат Оклахома) 20 июня. При этом американский президент не носил маску и не соблюдал безопасную дистанцию.

Съезд Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин) пройдет 17–20 августа. Число аккредитованных на него журналистов будет сокращено до минимума. Выборы президента США намечены на 3 ноября.