В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества. Об этом сообщило издание Business Insider.

Изначально власти нескольких американских штатов заподозрили, что речь может идти о вредных растениях. Гражданам советовали не трогать полученные семена, а также хранить их в безопасном, недоступном для детей и домашних животных месте. Данная рекомендация, впрочем, сохраняется и по сей день.

Позднее в министерстве сельского хозяйства пришли к выводу, что людям присылали семена мяты, розмарина, лаванды, гибискуса и розы. Всего на данный момент выявили 14 различных разновидностей семян, среди которых не было опасных для жизни растений.

По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, речь идет не о вредоносной атаке на американских граждан, а о мошенничестве недобросовестных продавцов китайских интернет-магазинов. Отправкой товаров на фальшивые адреса за пределами Китая они накручивают себе рейтинг.

Продавец отправляет по адресу нечто совершенно ненужное, и код отслеживания посылки фиксирует почтовая служба. Когда посылка доходит до конечного, ничего не подозревающего адресата, подставной покупатель, который может отследить передвижение посылки по трекер-коду, сообщает, что всё получил, и пишет положительный отзыв.

Почтовая служба Китая уже выразила готовность сотрудничать с американскими властями относительно расследования инцидентов. Они также попросили отсылать подозрительные посылки обратно, чтобы вычислить, кто является их отправителем.

27 июля сообщалось, что американский департамент сельского хозяйства штата Вирджиния (VDACS) призвал не сажать семена из анонимных посылок, полученных жителями из Китая, а также сообщить о получении таких посылок местным властям.

1 августа телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Иокогама сообщил, что посылки из Китая с семенами растений от анонимных отправителей поступают в Японию.

Аналогичные посылки стали получать с конца июля японцы и из других районов страны. Все они посланы из-за границы, на них нет штампа о прохождении проверки карантинной службой. Подобные посылки получают жители США, Канады, Великобритании и Австралии.