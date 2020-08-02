Во Франции против Депардье могут возобновить дело об изнасиловании

Парижская прокуратура обратилась к следственному судье с запросом о возобновлении расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняют 71-летнего актера Жерара Депардье. Об этом в субботу, 1 августа, сообщило AFP.

Запрос был направлен в пятницу, 31 июля, после того как актриса, которая ранее уже писала заявление на Депардье в 2018 году, снова обратилась в правоохранительные органы. Агентство пояснило, что подача гражданского иска, согласно французскому законодательству, означает практически автоматическое начало расследования.

Предполагаемая жертва — 20-летняя актриса, имя которой не называется. Два года назад она заявила, что Депардье приставал к ней, когда она пришла к нему домой для неформальной репетиции пьесы. После многочисленных проверок и допросов следователи не нашли оснований для предъявления обвинений. Сам актер всё отрицает.

Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018-му снова переехал во Францию, чье гражданство также сохранил.

В 2017 году разгорелся скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, после того как его обвинили в домогательствах актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. Еще несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании. В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы. В Лос-Анджелесе продюсера ждет еще одно судебное разбирательство, по итогам которого он может получить до 29 лет заключения.