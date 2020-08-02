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Полиция проверит данные о нападении с нагайкой на семью в Крыму

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Фото: соцсети
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Полиция намерена изучить информацию о нападении охранника санатория «Форос» с нагайкой на туристов. Об этом сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Богославская.

По ее словам, после проверки ведомство примет решение в соответствии с законодательством. При этом она отметила, что никаких заявлений по поводу нападения в само ведомство не поступало, пишет «РИА Новости».

Инцидент произошел 1 августа. Посетительница пляжа выложила в Instagram видео, на котором охранник достает нагайку и вступает в конфликт с другим мужчиной. Увидев съемку, он потянулся к камере девушки.

В своем посте она рассказала, что охранник угрожал ей, ее мужу и четырехлетнему ребенку плетью. Причиной агрессии мужчины, по информации девушки, стало то, что семья не входила в число клиентов санатория «Форос».

После словесного конфликта семья, по словам автора записи, перешла на другой пляж, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море.

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