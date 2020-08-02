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«Порту» обыграл «Бенфику» и стал победителем Кубка Португалии по футболу

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Фото: TASS/EPA/Jose Coelho
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Футбольный клуб «Порту» победил «Бенфику» в финале Кубка Португалии по футболу со счетом 2:1 в субботу, 1 августа.

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Защитник «Порту» Шансель Мбемба отметился дублем, забив мячи на 47-й и 59-й минутах. У проигравших нападающий Карлос Винисиус на 84-й минуте матча реализовал пенальти.

Отмечается, что «Порту» смогла выиграть усеченным составом, так как на 38-й минуте матча игрок клуба Луис Диас получил вторую желтую карточку и покинул поле. Кроме того, главный тренер клуба Сержиу Консейсау получил красную карточку за споры с арбитром.

«Порту» стал победителем Кубка Португалии уже в 17-й раз и занял вторую строчку в рейтинге по числу побед, причем в финале турнира он 10 раз встречался с «Бенфикой», но смог победить только второй раз. Чаще всего кубок турнира получал проигравший клуб «Бенфика», на счету которого 26 трофеев, пишет ТАСС.

16 июля сообщалось, что «Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии по футболу, став чемпионом в 29-й раз, после победы над «Спортингом» со счетом 2:0 в домашнем матче 32-го тура первенства.

Прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат высшей лиги Португалии по футболу возобновился 3 июня с 25-го тура чемпионата, в котором было две встречи «Портимоненсе» – «Жил Висенте» и «Фамаликан» – «Порту».

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