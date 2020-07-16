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«Порту» в 29-й раз стал чемпионом Португалии по футболу

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Футбольный клуб «Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии по футболу, став чемпионом в 29-й раз, после победы над «Спортингом» со счетом 2:0 в домашнем матче 32-го тура первенства.

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В команде победителей голами отметили Данилу Перейра на 64-й минуте матча и Мусса Марега (90). У проигравших гол нападающего «Спортинга» Андража Шпорара не был засчитан после того, как арбитр после видеоповтора зафиксировал офсайд.

«Порту» в 32 матчах набрал 79 очков и оторвался от второй в турнирной таблице «Бенфики» на восемь очков, став победителем чемпионата за два тура до конца первенства.

Это 29-й титул в активе команды, кроме того, клуб 16 раз завоевывал Кубок Португалии, а также 21 раз получил Суперкубок страны. Также «Порту» дважды становился победителем Лиги чемпионов и два раз выигрывал Лигу Европы.

Прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат высшей лиги Португалии по футболу возобновился 3 июня с 25-го тура чемпионата, в котором было две встречи «Портимоненсе» ― «Жил Висенте» и «Фамаликан» ― «Порту».

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