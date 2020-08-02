Прямой эфир

«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году

0
Фото: ТАСС/Роскосмос
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два космических туриста будут отправлены на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Драконовы законы: как изменится космонавтика после запуска Crew Dragon
Частные корабли предлагают отрасли новые правила игры в мировом масштабе

Отмечается, что имена туристов будут озвучены в начале следующего года. Полет пройдет согласно договору с американской компанией Space Adventures.

Кроме того, в госкорпорации рассказали, что ведут переговоры еще с рядом американских компаний касательно отправки туристов на МКС.

РКК «Энергия» и компания Space Adventures Inc. подписали 25 июня контракт на отправку двух космических туристов на МКС в 2023 году. Один из участников этого полета выйдет в открытый космос в сопровождении профессионального российского космонавта.

Вместе с тем космонавт Геннадий Падалка заявил, что человек, который выйдет в открытый космос без длительных тренировок, не сможет там ничего сделать самостоятельно. Таким образом, это, по его мнению, будет «вынос туриста в открытый космос».

13 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты госкорпорации предпримут все меры для обеспечения безопасного выхода туриста в открытый космос.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020