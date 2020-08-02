«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году

Два космических туриста будут отправлены на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что имена туристов будут озвучены в начале следующего года. Полет пройдет согласно договору с американской компанией Space Adventures.

Кроме того, в госкорпорации рассказали, что ведут переговоры еще с рядом американских компаний касательно отправки туристов на МКС.

РКК «Энергия» и компания Space Adventures Inc. подписали 25 июня контракт на отправку двух космических туристов на МКС в 2023 году. Один из участников этого полета выйдет в открытый космос в сопровождении профессионального российского космонавта.

Вместе с тем космонавт Геннадий Падалка заявил, что человек, который выйдет в открытый космос без длительных тренировок, не сможет там ничего сделать самостоятельно. Таким образом, это, по его мнению, будет «вынос туриста в открытый космос».

13 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты госкорпорации предпримут все меры для обеспечения безопасного выхода туриста в открытый космос.