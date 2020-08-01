Туробъекты Абхазии обязали соблюдать санитарные требования из-за COVID-19

Туристические объекты в Абхазии, не соблюдающие санитарные требования, будут закрыты. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Александра Анкваба.

«Обсуждение на заседании штаба сегодня по вопросу открытия границы было бурным, полезным, детальным. Медицина знает, что нужно делать, режим работы усилен. Все объекты отдыха в любом случае должны будут соблюдать все санитарные нормы. Кто будет их игнорировать, будут закрыты», — сказал Анкваб.

1 августа власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента республики Марианна Квициния отметила, что границу могут пересекать и пешеходы, и транспорт.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа снова начнут осуществляться регулярные перелеты между Москвой и Женевой.