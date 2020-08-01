Проценко рассказал об особенностях кашля при коронавирусе

Главный врач городской клинической больницы № 40 в поселке Коммунарка в «новой Москве» Денис Проценко рассказал об особенностях кашля, который возникает при коронавирусе. Интервью с ним опубликовано в «Российской газете» в субботу, 1 августа.

«Сегодня ковидный кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле–мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией и слышал на другом конце характерное «кхе-кхе». У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные», — отметил Проценко.

Он также уточнил, что при коронавирусной инфекции долго не проходит чувство першения в горле.

1 мая Проценко рассказал о необычном симптоме коронавируса, который проявляется в виде высыпаний на руках и животе.

Больница в поселке Коммунарка в Москве стала основным учреждением, куда помещают граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Для лечения и размещения людей на карантин в учреждении выделены специальные корпуса.